等待聯準會利率決議 亞股收盤漲跌互見

（中央社香港18日綜合外電報導）亞洲股市今天收盤走勢分歧，投資人注意力轉向美國聯邦準備理事會（Fed）今天稍晚將宣布的重要貨幣政策決定，同時對沙烏地阿拉伯石油設施遭攻擊後的中東情勢發展保持警戒。

由於投資人預期，為緩和美中貿易戰造成全球多數經濟體成長減緩惡化，聯準會帶頭的各國中央銀行將轉向更寬鬆的貨幣政策，全球股市本月多數時間應聲走揚。

萬達（OANDA）資深市場分析師海利（Jeffrey Halley）表示：「全球市場普遍認為，（聯準會）降息25個基點已成定局。投資人將密切關注的是（政策宣布）30分鐘後的記者會，以更清楚知道聯準會是否已轉向明確的寬鬆趨勢。」

海利還說：「由於（聯準會政策委員會）將無法忽視全球其他地區集結的暴風烏雲最終將開始在美國降雨，因此（政策立場）從中立轉向寬鬆的可能性將高漲。」

亞股交易商今天採取謹慎態度，導致股價難以攀升。香港股市今天收盤小跌0.1%，東京股市終止連10漲收低0.2%，雪梨股市也收跌0.2%，威靈頓股市收挫0.9%，新加坡股市收低0.5%，馬尼拉、曼谷和吉隆坡股市全收黑。

不過，上海股市今天收高0.3%，首爾股市收漲0.4%，台北股市上揚0.5%，孟買和雅加達股市也收紅。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1080918