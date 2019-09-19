南山人壽拚興櫃 保險局：短期內沒有辦法

（中央社記者劉姵呈台北19日電）南山人壽境界系統出包，金管會要求解決失效保單問題，且在年底前要提出改善方案；對於南山近年積極要申請登錄興櫃掛牌，保險局局長施瓊華表示，因審查條件有規定近3年不能有重大裁罰，短期內可能沒有辦法。

南山人壽因境界系統上線後，頻頻出現保單停效、投資型保單下錯單等情況，17日遭金融監督管理委員會重罰3000萬元，並下令南山人壽董事長杜英宗停職2年，同時也暫停投資型保單業務。此外，金管會主委顧立雄18日也表示，要求南山要在今年年底前，完成新系統評估，提出改善方案。

也就是說，南山人壽這段時間不僅要與受影響保戶逐一核對解決失效保單問題，也要尋找董事長代理人選，在年底前還要完成新系統的評估報告，向金管會提出改善方案，蠟燭多頭燒。

不過，南山人壽近年來積極申請登錄上興櫃，投資人關心登錄興櫃是否會提高難度；施瓊華今天向中央社記者表示，因保險業申請IPO（首次公開發行股票）標準中，要求公司最近3年不能受到主管機關重大處分，或遭罰鍰100萬元以上處分，因此，短期內可能沒有辦法上興櫃。

金管會於今年3月14日拍板保險業申請IPO標準，必須符合4大審查標準，包括獲利能力指標、清償能力指標、適法性指標及其他相關指標；其中規定最近3年不得遭主管機關重大處分或遭罰鍰新台幣100萬元以上處分。

施瓊華進一步表示，保險業申請IPO標準還有很多項，其他的條件會看保險公司送件進來審查後的相關資料有沒有符合，「但現在很明顯的就是，這個時刻裁罰南山，已成為其中一項不會過的門檻」。

另外在淨值占資產比部分，金管會也明定不得低於同業平均，也不能低於5.5%；儘管南山人壽在今年6月底淨值比已拉高到7.1%，施瓊華則表示，除了淨值符合標準外，保險公司要申請IPO，還會看這家公司的財務健全性、獲利情形與合理性等條件一併審查。她強調，「不過最基本的條件來看，現在南山有重大裁罰，顯然這個審查條件就不會通過了」。

金管會也統計，今年以來，南山人壽連同子公司南山產物已吃上7張罰單，案情包括辦理保險業務違反保險法相關規定及個資保護法、擅自變更保單繳費方式、經理人涉嫌炒股等重大缺失，合計遭罰5460萬元、糾正項目高達28項。（編輯：林興盟）1080919