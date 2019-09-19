中小企業響應加碼 總投資額破190億元

（中央社記者廖禹揚台北19日電）經濟部投資台灣事務所今天通過3家中小企業加速投資申請案，共將投資新台幣10億元，創造70個本國就業機會，目前通過30家中小企業投資案，累計投資額已超過190億元。

投資台灣事務所今天召開中小企業加速投資行動方案第10次聯審會議，核准寶嘉誠工業、久允工業、薪宇科技3家中小企業申請案。

專精智慧機械產業的寶嘉誠工業將投資逾5億元在台中烏日區新建營運總部及廠房，預計招募24名本國人才，以擴增產能。鋸業產品龍頭久允工業則將投入約2億元在南投南崗工業區既有廠區新增智能產線，提高智慧製造比例。

致力研發半導體、二極體、光電、通訊、太陽能等產業所需石英元件技術的薪宇科技，規畫投入逾3億元擴建廠房，導入自動化及智慧化設備，用以生產半導體設備8吋蝕刻、擴散製程與12吋蝕刻製程用的石英載具，招募32名本國人才，以就近滿足客戶需求，降低客戶耗材成本。

根留台灣加速投資方案本週未召開審查會議，截至上週通過5家廠商投資67億元，與中小企業加速投資方案合計，2大方案通過預計投資額已達257億元。（編輯：黃國倫）1080919