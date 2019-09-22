台股萬一近關情怯 法人估區間震盪個股表現

（中央社記者張建中台北22日電）台股週線連5紅，指數逼近11000點大關，法人預期，台股短線可能維持區間震盪，以個股表現為主，而蘋果Mac pro零組件有望豁免關稅，相關供應商可望受惠，值得留意。

台股上週漲102.14點，漲幅約0.94%，外資強力回補，買超新台幣386億元，是台股強勢的主要動力。受油價短暫飆升激勵，台塑石化週漲4.34%，帶動油電燃氣類股漲4.2%，表現最佳。

美股因中國農業代表團突然取消赴美訪問行程，引發賣壓出籠，上週五走跌。道瓊工業指數跌159.72點，跌幅0.59%；標準普爾500指數跌14.72點，跌幅0.49%；那斯達克指數跌65.203點，跌幅0.8%。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，外資9月以來買超逾880億元，顯示資金動能增溫態勢不變，有助於支撐台股。

只是台股指數已達10929.69點，逼近11000點關卡，廖哲宏預期，在近關情怯，面臨上檔壓力下，台股可能維持區間震盪，策略上主動選股仍是較佳長線應對市場變動的策略。

廖哲宏認為，中長期趨勢不會改變，5G、物聯網、人工智慧及藍牙耳機仍將是中長期成長受惠者。另外，中國去美化受惠者也將持續受惠市占率提升的機會。

日盛投信日盛基金經理人張亞瑋指出，中國今年下半年開啟大量5G基地台建設，將牽動包括功率放大器（PA）、散熱、天線、晶片與射頻元件等眾多相關產業。此外，5G手機新機陸續發表，也將帶動對電池容量、被動元件等使用量提升。

蘋果（Apple）除iPhone 11系列近日開賣，美國貿易監管當局又批准蘋果10個要求豁免關稅品項，法人認為，隨著部分電子產品零組件免除關稅，包括廣達與可成等相關供應商營運可望受惠，值得留意。（編輯：趙蔚蘭）1080922