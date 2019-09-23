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華碩雙螢幕筆電10月在台上市 業績添柴火

最新更新：2019/09/23 18:40

（中央社記者吳家豪台北23日電）電腦品牌廠華碩今天宣布，搭載英特爾第10代處理器的雙螢幕筆記型電腦ASUS ZenBook Duo預計10月3日在台灣上市；法人看好華碩第3季個人電腦（PC）營收將季增19%。

ASUS ZenBook Duo筆電內建第二螢幕ScreenPad Plus，使用者可將應用程式從主螢幕延伸或釘選至ScreenPad Plus，同步處理影音、繪圖等作業；主螢幕採用14吋窄邊框設計，可搭配觸控筆。

為迎接新品上市，華碩將從9月27日起規劃快閃店讓消費者體驗，現場將展示30週年限定版筆電，並邀請知名主持人吳姍儒擔任一日店長與消費者互動。

華碩今年第2季營收約新台幣713億元，季減15%，年減11%；毛利率13.8%，高於市場預期的12.8%；營業利益率1.4%，遠低於市場預期的2.7%；每股盈餘（EPS）2.3元。

展望第3季，華碩預期PC營收將季增20%、零組件營收將季增15%。法人推估華碩第3季毛利率將下滑至12.8%、營業利益率將提升到1.8%，第3季營收將季增19%、年減9%至850億元，且可能面臨中國相關營收和人民幣外匯管理的壓力。（編輯：林孟汝）1080923

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