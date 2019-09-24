遊戲業復甦 大宇資領漲類股價量齊揚

（中央社記者韓婷婷台北24日電）隨著大陸遊戲版號恢復審批，遊戲產業逐漸復甦，業者趁勢推出新遊戲或改版拚人氣，遊戲類股今天展現高人氣，在大宇資漲停帶動下躍居盤面新焦點。

台股指數萬一前近關情怯，遊戲類股串場引領人氣，大宇資旗下「軒轅劍」遊戲IP授權陸系遊戲大廠網易開發的「軒轅劍龍舞雲山」，預計10月在大陸上市，為第4季營運備妥動能，激勵大宇資近來股價回溫，今天更強勢攻上漲停價114.5元，一舉站上所有均線之上，帶動類股全面價量齊揚。

大宇資率先漲停，第4季將推出新大作「黃易群俠傳M」的網龍漲幅也超過8%，截至12時止，股價最高來到96.2元。另外包括昱泉、歐買尬、宇峻、智冠、好玩家等漲幅都超過5%。

遊戲股王鈊象今天漲幅也超過5%，盤中最高來到404元，重回400元關卡，能否啟動新一波漲勢，法人買盤及9月營收能否續揚為觀察指標。

鈊象7月營收衝上新台幣5.01億元，自結7月單月每股稅前盈餘3.46元；8月營收雖小滑至4.89億元，不過自結單月稅前盈餘為2.52億元，單月每股稅前盈餘3.58元，略優於7月。

遊戲營運商歐買尬日前公告7月自結損益，單月稅後淨利692萬元、每股盈餘0.06元，單月轉虧為盈，優於去年同期每股淨損0.16元表現。受惠於今年年初大幅度進行集團內部業務整併，整體營運表現已好轉。另外，旗下「綠界科技」的區塊鏈金融服務CryptoDT切割至歐買尬繼續服務，將拉高金融科技的服務比重，有助歐買尬後續獲利表現。

隨著大陸凍審解凍，宇峻下半年加速新手遊推動衝刺營運，代理的新手機遊戲MMO手遊「御劍神州」已於9月10日在台灣推出，11月將至韓國發行，預期將會為第3季與第4季營運帶來貢獻。（編輯：郭萍英）1080924