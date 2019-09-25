土洋法人齊看淡 台達電股價下探前波低點

（中央社記者韓婷婷台北25日電）土洋法人同步看淡第3季，台達電陸續遭外資及本土法人調降目標價，今天持續第2天黑K線貫破所有均線支撐，收在136元，下探前波低點135元，表現相當弱勢。

台達電今天在外資陸續下修評等衝擊下，股價開低走低，爆量下跌，尾盤以最低點136元作收，直逼前波低點135元位置，下跌7元或4.9%，成交量放大到24457張，創下2018年10月31日以來最大量。

外資狂賣是台達電近來表現弱勢的主因，9月以來僅2個交日易日小買，其餘14個交易日均站在賣方，9月以來外資合計賣超25112張，投信賣超1370張，僅自營商買超559張。外資的連環賣也讓台達電三大法人持股比重跌破70%，截至24日止來到68.65%。

擔憂台達電近期業績表現不佳，下修第3季獲利預估，包含美系及亞系外資以及本土法人在最新出爐的報告中都同步調降台達電目標價，其中美系外資重申「中立」評等，目標價由165元降至150元；亞系外資重申「買進」評等，目標價由196元降至182元；本土法人也重申「持有」評等，目標價由173元降至153元。

美系外資發布研究報告指出，台達電過去3個股價表現低於大盤約10%，原因在於獲利率不如市場預期、收購泰達電的綜效尚未發揮、工業自動化需求回溫速度放緩；考量電源零組件需求不佳、電源供應器產品面臨砍價，台達電近期成長可能偏低。

港系外資將台達電今年第3季營收預估值從新台幣803億元調降到756億元，以反映台達電客戶自今年第2季以來受到貿易戰和總體經濟不確定性的影響，導致工業自動化需求不如預期，台達電第3季恐面臨個人電腦（PC）及筆記型電腦相關訂單下滑的風險。

不過，港系外資仍看好台達電將受惠於自動化、5G電信設施電源需求、電動車滲透率提高、資料中心成長等題材，只是短線需先反映近期工業自動化營收下滑及毛利率衰退等風險。（編輯：楊凱翔）1080925