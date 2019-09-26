北台灣前3季推案量 龜山奪冠板橋緊追

（中央社記者韋樞台北26日電）房市研究單位住展雜誌統計今年前3季北台灣各區推案量，目前暫以桃園龜山491.8億元居冠，板橋區以486億元緊追。

據住展雜誌統計，今年截至9月20日止，北台灣推案量前十名行政區依推案量為桃園龜山、新北板橋、桃園中壢、新北新莊、桃園桃園、新北三重、新店、新竹竹北、新北淡水、台北市北投等地。其中新北市有5區，桃園市有3區，台北市和新竹市各1區。

住展雜誌統計前5名，龜山區以491.8億元居冠，年增57%，約180億元的案量；板橋區486億元緊追，年增55.17%，約172.8億元案量；中壢區有477.7億元，第5名的桃園市有399.7億元，反而年減6.11%。

住展雜誌企研室經理何世昌分析，龜山推案量爆發主要是A7重劃區房價基期低，市場買氣熱絡，帶動建商推案意願與信心，新建案前仆後繼開出。A7重劃區龐大的推案潮將持續到第4季，全年案量可望輕鬆突破600億元。

第2名的板橋區今年推案焦點除了江翠北側重劃區外，市區推案也頗具規模，建案銷售成績也不錯。由於板橋第4季還有約200億元的案量將釋出，全年案量可能直逼700億元，將與龜山力拚龍頭寶座。

排行第3名的中壢區供給量多來自青埔特區。青埔過去賣壓大，房價漲多回吐，經歷多年修正後，房價降回2字頭終於喚回消費者心意，建案銷售趨於穩定，供給量又開始續增。近3、4年扮演中壢推案中堅的舊市區，今年供給量反而急縮，青埔一支獨秀。

何世昌指出，這10大北台推案量大區域，如龜山、板橋、中壢、三重、新店、淡水與北投等地，多是建商看到買氣回升，才擴大推案動能。雖然建商今年推案精打細算，但在量能持續放大的情況下，建商仍應緊盯銷售率變化，以免銷售突然停滯，進而對價格產生威脅。（編輯：楊凱翔）1080926