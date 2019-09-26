飯店業汰舊換新潮 晶華改裝力拚成長

（中央社記者江明晏台北26日電）因應飯店業「汰舊換新潮」，晶華旗下台北晶華酒店明年30週年，近期陸續啟動餐飲與客房改裝，將於明年首季完工，力拚明年整體營收續強；重新開幕的「晶華軒」預估業績成長1成。

展望觀光產業景氣，晶華董事長潘思亮先前表示，每週幾乎都有新飯店開幕，可能會有一波產業的「汰舊換新」；台北晶華酒店董事總經理吳偉正今天受訪時表示，台北晶華啟動改裝，除了適逢明年30週年，也是應戰飯店業競爭、獨立餐飲林立的狀況。

台北晶華酒店今天宣布，旗下餐廳「晶華軒」經過一個多月的調整與規劃，重新改裝完成，延攬擁有超過30年粵菜經驗的港籍主廚鄔海明、中式點心行政主廚吳滿權共同掌杓，並重新設計菜色，定位專注粵菜餐飲。

吳偉正今天受訪時表示，晶華軒過去單月營收破新台幣千萬元，斥資近2000萬元升級內場廚房設備與外場硬體汰舊換新，今天晚間重新開幕，訂席已8、9成滿，盼改裝後能推升整體業績，較過去成長1成。

台北晶華酒店明年適逢30週年，近期展開一系列的改裝更新，預計明年首季全館翻新完工，後續的更新計畫還包括，10月6日將全部升級牛排館與鐵板燒餐廳Robin’s的內外設備，預估11月中旬改裝完畢，將投入近6000萬元的資金；而明年首季也將分區改裝麗晶精品B1樓層。

近年來，飯店業餐飲在營收扮演的角色越來越重，台北晶華酒店的金雞母柏麗廳一年可貢獻約4.3億元的業績，婚宴營收與場次都較去年同期提升，吳偉正也看好，明年整體業績將持續成長。（編輯：張均懋）1080926