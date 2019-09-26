台灣將邁入超高齡社會 金管會將祭5大措施

（中央社記者劉姵呈台北26日電）根據國發會預估，2026年台灣將轉變成「超高齡社會」，台灣老年人口將突破20%門檻；為解決高齡者經濟安全保障等問題，金管會主委顧立雄今天表示，將祭出5大措施，包括有高齡者安養信託、以房養老、保單活化等方案。

金融監督管理委員會主委顧立雄今天下午參加「2019年高齡國際趨勢論壇」進行專題演講，談到因應台灣即將邁入超高齡社會，高齡人士未來可能面臨包括金融或數位知識不足、市場缺乏為高齡者設計的金融商品、金融剝削及長期照護等問題，金管會將祭出5大措施，結合醫療安養，提供高齡者生活保障，並鼓勵金融業者發展高齡化金融商品及服務，同時也減輕政府的社會福利負擔。

首先，銀行方面要持續推動高齡者安養信託及以房養老。顧立雄表示，鼓勵銀行信託業務要結合安養照護、醫療服務等功能，針對高齡者實際需求提供量身訂作的安養信託商品。

舉例來說，因應失智症患者日漸增加，未來老年人口受監護宣告比率將攀升，為預防「親屬監護人」濫權有損「受監護宣告人」財產安全的問題，顧立雄說，金管會會參考日本推動「後見（監護）制度支援信託」方式，協助司法院推動「成年監護制度支援信託」。

另外在以房養老方面，截至今年6月底，銀行承作件數計3598件、核貸額度合計約新台幣198億元。顧立雄說，將把以房養老（商業型不動產逆向抵押貸款）導入信保機制，像是在一些非大都會地區房價比較難漲，但到一定年限時，貸款者沒辦法還或死亡時，房子拍賣金額若不夠付給銀行，可以交由政府來作保證；但他也強調，以房養老危險承擔很有限，因為大部份房子只能貸款6至7成。

再者，證券方面，正在推動的有全民退休自主投資實驗專案與生命週期基金；第三，保險方面，包括推動高齡化保險商品與保單活化。

顧立雄說，團體年金險部分，金管會研議要祭出租稅優惠，推動具賦益權的團體商業年金保險，讓員工在企業服務滿一定期間時，可享有雇主為該員工提撥的保單帳戶價值，可藉以補足老年保障缺口。

保單活化的部份，金管會研議要從降低保費、放寬轉換為實物給付保單及適格年金機制方向，提高民眾購買養老險及保單活化意願，要求保險局儘快研議。

顧立雄也表示，現在長照險賣不好，主要是因為保險業無法有「一條龍」服務，此外，到了高齡者達到給付條件、失能需要照顧時，真正需要的並不是錢，這也是實物給付保單目前遇到最大問題。

第四，投資方面，金管會鼓勵金融機構投資長照事業。顧立雄表示，健保2.0滿足一般基本需求，而有高端需求的人透過商業長照險，像是可進一步開放長照險結合實物給付保單，且可以連結到保險業自己投資的「住宿式機構」。

根據長照機構法人法的規範，住宿式機構，只能用社團法人、和財團法人型態投資，且要保留30%盈餘，顧立雄說，「因此，若要讓保險業進駐，只能用社團法人投資，但社團法人限制很多，例如董事席次只能佔1/3、還要保留盈餘。」

顧立雄表示，此外，金管會對保險業投資要符合安全性、收益性和流動性的要求，因此保險業在住宿式長照這部分，還無法做。他建議，未來可以去思考「分級」概念，像是醫療照護怎麼做到更好，在哪些層面開放保險業等。

最後，金管會會持續推廣運用金融消費評議中心作金融知識相關宣導，另外目前也有訂定相關規範，包括金融消費者保護法、投資型保險商品銷售應注意事項、信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法、證券商受託買賣外國有價證券規則等，都有針對70歲以上高齡者及弱勢族群提供法令上的保護。（編輯：黃國倫）1080926