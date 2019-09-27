裕隆城建案進行中 評估可能變更設計

（中央社記者韓婷婷台北27日電）裕隆今天舉行法說會，針對市場關注的裕隆城開發案，裕隆經理羅文邑表示，目前建案仍在興建中，但內部正進行相關的評估，希望在開發時間不往後延的前提下，評估變更設計的可能性。

針對日前新店的裕隆城開發案喊卡的傳聞，羅文邑表示，商業區已於2017年第2季動工，目前連續壁工程及基樁工程已完工，現正進行1樓板施作。

羅文邑指出，目前裕隆城建案仍在興建中，但內部的確在進行全方面的評估，持續優化及檢討，同時與承包商討論，希望在開發時間不往後延的前提下，評估變更設計的可能性，任何重大變更，皆以董事會通過為準。

在汽車本業部份，統計今年前8月裕隆集團在台灣市場乘用車銷售總台數為5萬8475台，年減9.7%。其中裕隆在國產車市占率20.5%，下滑1.1個百分比，裕隆進口車占台灣進口車市場規模1.1%，下滑0.1個百分比。

面對納智捷發展失利，嚴陳莉蓮接下裕隆執行長後積極進行集團整頓轉型，定調輕資產、效率化；並宣布走向多元代工全面開放的策略。

羅文邑表示，將藉由開放車型平台及研發能量，爭取多元客戶，資源共享共用，規模分攤，降低研發及營運成本，納智捷品牌以輕資產的模式經營，整合價值鏈功能單位，提高營運效率。日前已宣布實施華創車電廠辦合一，以推動納智捷品牌精實專案，調整組織結構，精簡人事，維持自主品牌競爭力。

另外，因應市場需求以及發揮規模效益，裕隆宣示積極進行價值鏈策略轉型，全面開放爭取多元客戶，以及海內外客戶訂單，提升專業代工服務。

已接獲義大利重機品牌ADIVA（亞帝發）代工訂單。裕隆代工三輪重型機車整車組裝與模組件外銷及物流作業，外銷地區包括歐洲義大利、日本、新加坡、香港、馬來西亞等地，今年8月已外銷第一批重型機車。

另外，也接獲委託生產Muse法國電動物流車，並開啟相關合作業務，預計10月份進行簽約儀式，開展法國Muse電動車款的生產與銷售，開啟未來前進歐洲電動車市場的機會。

至於納智捷新車部份， LUXGEN URX預計將在第4季正式上市。（編輯：張均懋）1080927