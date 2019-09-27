東北部降雨不斷 基隆員山子今年第2次分洪

（中央社記者廖禹揚台北27日電）受東北季風及颱風外圍環流影響，東北部降雨不斷，經濟部水利署表示，因連續多天降雨，加上昨晚累積雨量相對大，基隆河員山子分洪道今天下午開始分洪，也是今年第2次分洪。

水利署副署長王藝峰表示，近日連續降雨，集水區土壤濕潤，加上東北季風與颱風外圍環流共同影響帶來豪雨，昨晚累積降雨特別大，今早也持續有豪雨特報，基隆河流量達自由溢流水位，於今天下午2時55分開始分洪，目前分洪量為23萬立方公尺。

根據水利署資訊，過去24小時累積雨量，宜蘭縣各鄉鎮皆達300mm以上，南澳鄉更達550.5mm；新北市也有多區累積雨量達90mm以上。

近期受颱風外圍環流影響，北部降雨豐沛，員山子20日晚上開始今年首次分洪，最大分洪量達每秒291立方公尺，並於21日中午結束分洪，長達15小時，分洪體積達616萬立方公尺。

嚴防連日豪雨帶來災情，王藝峰表示，應變小組隨時監控水情，並預布抽水機，尤其在降雨最多的宜蘭、東北角沿岸加強整備，宜蘭縣政府也已預備移動式抽水機隨時待命。

王藝峰表示，由於今年夏季降雨均勻，全台主要水庫目前都趨近於滿庫，不過，王藝峰也提醒，各水庫淤積狀況較早年來得多，即使現在蓄水接近滿庫，仍要呼籲民眾節約用水，以面對接下來的枯水期。（編輯：張均懋）1080927