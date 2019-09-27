川普彈劾案影響投資人信心 亞股大多收跌

（中央社香港27日綜合外電報導）美國總統川普遭到彈劾調查，影響投資人信心，美國股市昨天應聲收低，亞洲股市今天大多數跟進收黑。

和川普彈劾案有關的一份吹哨者報告公布後，在華府引發政治騷動，並蓋過川普先前對美中貿易談判和美日朝向新貿易協議邁進發表樂觀評論，所帶來的利多。

根據內容聳動的吹哨者報告，川普試圖勸說烏克蘭協助贏得明年總統大選，隨後並和幕僚聯手掩蓋這件事。

AxiTrader亞太市場策略師殷尼斯（Stephen Innes）在一份客戶報告中表示：「市場不清楚該如何看待美國彈劾案的最新發展。這持續令不確定性升高，並可能影響投資人信心。」

殷尼斯還說：「加上全球大部分經濟體的成長正在倒退，這個明顯的事實令不確定性問題加深。此外，一直存在的地緣政治憂慮，也讓市場受到貿易戰主軸不停轉移的影響，走勢持續不穩。」

投資人也等待今天稍晚美國將發布的通貨膨脹、耐久財和個人收入等數據，以評估美國經濟現況。

萬達（OANDA）資深市場分析師海利（Jeffrey Halley）表示：「唯一尚未倒下的美國經濟在消費者支撐下，還得躲避全球經濟降溫衝擊。因此這些數據若不佳，有可能重擊股市，使得本週市場悲觀收場。」

受到多檔股票除息影響，東京股市今天收盤下跌0.8%。首爾股市收挫1.2%，香港股市收跌0.3%，新加坡、台北、吉隆坡、雅加達和孟買股市全數收黑。

不過，上海股市今天收盤小漲0.1%，雪梨股市收高0.6%，威靈頓和曼谷股市也雙雙收紅。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1080927