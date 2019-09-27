高鐵延伸案拍板 中工大陸工程積極爭取

（中央社記者韋樞台北27日電）交通部今天拍板台灣高鐵南延屏東將採左營方案，路線長17.5公里，包括中工、大陸工程均表示積極爭取。中工表示，明年度公共工程釋出約新台幣2651億元，更要大力爭取。

交通部今天拍板高鐵南延屏東採取左營案，由左營站先往北，再往東延伸到屏東六塊厝，路線長17.5公里。交通部的目標是在2029年底前啟用正式營運，預計經費為新台幣554億元，經費來源將配合行政院辦理。

大陸工程表示，由於過去承攬過高鐵的台中站和左營站工程及苗栗、彰化的橋梁工程等，對高鐵工程相當熟悉，未來會密切關注高鐵局對高鐵南延案的動向。

中華工程今天下午舉行法說會，中工會後表示，中工在手公共工程已有桃園捷運綠線GC02標南出土段至G07站間地下段土建統包工程，經費為112億9300萬元；另外，經濟部水利署中區水資源局烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫-湖區工程承攬金額81億3480萬元。這兩案均按進度進行。

中工也對高鐵南延案表示高度興趣，未來會積極爭取。同時由於明年度公共建設總預算編列1646億元，加計前瞻基礎建設計畫第2期特別預算民國109年度編列數1005億元，合共2651億元，較民國108年度相同基礎增加93億元，約增3.7%。中工除持續承攬重大公共建設工程，亦積極爭取民間建築合建案及海外建築工程承攬案。

對於都市更新案的工程，中工指出，原本和華熊營造合資拿下新店裕隆城興建計畫，中工占30%，主要負責裕隆城主體鋼構、塔樓帷幕牆及土方工程與裙樓帷幕牆工程營造管理委託服務案，屬中工部分的承攬金額為11億9863萬元，但裕隆集團對開發計畫喊暫停，打算重新規劃，中工決定配合業主的決定。

中工說，裕隆城計畫目前正在進行開挖打連續壁工程中，連續壁工程不能中斷，以免周邊土方坍塌，目前中工還未投入過多人力物力，將靜待業主通知。

此外，中工拿下台北市民生社區延壽國宅都更工程。中工說，「中工耘翠」正在興建中，全案分回約34戶可銷戶數，目前還有約11戶待售；另外有203戶的延壽I區規模更大，社區鑑定是海砂屋，但目前仍有3戶不同意都更，目前台北市都發局已依都更條例進行過兩次「私調」，未來還有兩次「公調」，若仍協調不成，將依法啟動「強拆條款」，但中工極不願走上這一步，希望大家歡喜迎接安全的新屋。

另外，更遠期的延壽J區都更案仍有13戶不同意都更戶尚待協商。（編輯：蘇志宗）1080927