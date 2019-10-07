高鐵南延屏東 財長蘇建榮：未必賠錢

交通部9月27日審查高鐵南延屏東案，決定採用左營案，目標是在2029年底前啟用並正式營運。（中央社製圖）

（中央社記者吳佳蓉、潘姿羽台北7日電）對外界質疑，交通部評估高鐵南延屏東左營案財務自償率為負2.1%，是否代表賠錢賠定了。財政部長蘇建榮認為未必，整體計畫仍在評估中，高鐵當初也被認為將賠錢，但現已轉虧為盈。

立法院財委會今天邀請行政院主計總處處長朱澤民、財政部長蘇建榮、國發會主委陳美伶、交通部長林佳龍及台灣高鐵公司董事長江耀宗，就「高鐵南延相關評估、財源及財務規劃」進行專題報告並備質詢。

會前媒體詢問，根據交通部提出的「左營方案財務評估」，總工程經費為新台幣554億元（不含車輛購置經費），以30年營運期評估，營運益本比約為0.961，財務自償率約為負2.1%，這是否代表賠錢賠定了，且是一路賠錢30年以上。

蘇建榮回應，交通部仍在就高鐵南延屏東計畫進行評估，根據行政流程，交通部會提出可行性計畫，並經行政院核定，核定後交通部需要再提出綜合規劃，就經費需求及效益評估提報行政院做核定。

蘇建榮說，等綜合計畫提交到行政院，將由國發會評估計畫內容，財政部作為會審機關之一，這時會就財務面向提供意見。

蘇建榮表示，高鐵2007年開始營運，之後特許期由35年延長至70年，交通部或許可在進行高鐵南延屏東可行性計畫時思考是否拉長；目前規劃左營案未來所需經費554億元，可能分10年編列，未來經費是否納入前瞻基礎建設計畫來處理，將尊重交通部規劃。

蘇建榮認為，高鐵南延屏東計畫仍在規劃中，未必會賠錢，高鐵營運之初也被認為會賠錢，但經過財務改善，現在已經在賺錢，股價也從每股10多元漲到30多元，不能只用現在的情況去思考；且高鐵南延還涉及整體國土規劃、區域均衡發展等問題，應該整體來看待。

交通部則於今天提交的書面報告指出，經評估高鐵南延屏東左營案，財務效益雖然略有不足，但考量本路段為「西部高鐵、東部快鐵、環島高快速鐵路網」必要的連結，這個案子不宜以個別路段效益來看，而是從國土規劃及長期發展的角度衡量。（編輯：楊凱翔）1081007