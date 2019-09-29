年輕世代不出走 機械業家族傳承成慣例

（中央社記者潘姿羽台北29日電）傳統產業不僅面臨轉型升級挑戰，許多企業更苦於找不到接班人，辛苦打拚的江山無從交付；然而，這些困境不曾在機械業發生，上銀、友嘉、程泰、東台、台中精機等企業，均可看到二代、三代面孔。

9月中旬在德國漢諾威舉行的歐洲工具機展（EMO），不乏有企業大家長帶著二代接班兒女穿梭會場，爭取訂單畫面。

一棒接一棒、代代傳承，上銀集團總裁卓永財率領上銀董事長卓文恒、大銀副董事長卓秀瑜及執行副總經理游凱勝等二代接班人全員到齊；友嘉集團總裁朱志洋與女兒朱姵穎也一起現身。

台灣引興董事長王慶華的女兒原本多半隱身幕後，在公司協助貿易業務，這次也難得與爸爸一同到德國參展，父女同台拚事業。

早期經濟起飛的時代，台灣許多中小企業主奉行「愛拚才會贏」精神，一卡皮箱走遍天下，不少隱形冠軍就此誕生，也在國際間打響台灣製造業的名號。

隨著南征北討的第一代創辦人白髮漸生，逐漸壯大的企業也面臨交棒問題，不過新世代年輕人從小與網路、手機為伍，電商、金融科技等前景看好的領域，似乎更具吸引力；傳統產業的困境不只在於二代不願接班，人才難尋更是一大隱憂。

不過，傳產的低迷氛圍並未擴及機械業，大大小小的業界場合，都可以看到中生代、新生代的臉孔。傳動元件大廠上銀今年正式啟動二代接班，新任董事長由創辦人卓永財的長子卓文恒接棒，卓永財則轉任上銀集團總裁兼上銀榮譽董事長。

而上銀集團旗下大銀微系統於第3季興櫃轉上市，上銀集團總裁兼大銀微系統董事長卓永財也在9月3日，與二女兒大銀副董事長卓秀瑜、二女婿大銀執行副總經理游凱勝一同出席上市前記者會，當天除了公司營運展望，這幅「我的家庭真美滿」畫面，也成為場內溫馨花絮。

此外，東台集團幾年前就啟動三代接班布局，老字號工具機大廠、台中精機董事長黃明和是二代接班，他的兒女、女婿都已在公司服務，並以新生代的活力，替公司帶來新氣象。

「這在我們產業很普遍啦！」台灣機械工業公會理事長柯拔希笑說，台灣機械業發展的早，不只二代接班，很多企業甚至三代、四代也已進入公司，大家都有意識地很早開始培養下一代，「接班問題在我們這行業，很小很小」。

柯拔希接著表示，機械業是老產業，但很願意給年輕人機會，以機械公會為例，70歲以上不任理監事是不成文的默契，「挪出位置給年輕人」，現在最年輕的理監事僅30多歲，也是企業二代。

偏好家族傳承？企業大老說事出必有因

中央社記者詢問，為什麼機械業大多是家族傳承？柯拔希解釋，接班不是一朝一夕的事，如果家裡有這個想法，大多從孩子的學生時期，就會帶到工廠熟悉環境，大一點後，開始讓他們在工廠打工，從小耳濡目染，接班也是水到渠成、自然而然的事情。

卓永財則說，機械業偏好家族傳承，主因是機械業普遍規模不大，也不像電子產業，多是標準產品、組裝，經理人從A換成B，不會差多少，但機械業需要長久時間、經驗的累積，「大家會問為什麼要給兒子、女兒，專業經理人如果不做了，誰來收拾攤子？」

台灣引興董事長王慶華認為，一來是台灣民情風俗、經營管理思維確實不如國外成熟，二來是機械業的產業特性，除了企業規模較小，系統建置沒有大集團完善，導致專業經理人進來後，可能忙著救火，或因對產業背景不熟，難以發揮太大效果。

若以金融業與機械業做對比，王慶華說，金融業的主管機關監督嚴格，而且金融體系內規、制度縝密，這樣的系統運作之下，就很適合專業經理人發揮所長。

家族接班非兒戲 一代二代人人有責

除了現實考量，基於情感因素，多數企業老闆還是希望一手打下的江山，能夠傳承給兒女，但如何讓接班人扛得起責任，就考驗企業家父母的智慧。

「企業二代表面上看起來是含著金湯匙，實際上壓力很大」，王慶華說，許多企業二代不敢接班，是不知道從何接起，爸爸這麼厲害，還做得這麼辛苦，年輕人一張白紙，接掌公司要磨練多久？

王慶華表示，要交棒的企業一代也有責任，應該先改革內部問題，讓二代能夠安心接班；公司體質不好，二代不想做會退縮，想做會改革，但年輕人接班至少30歲，若把最青春的10年花在改革，40歲才開始對外發展，「中國40歲的CEO，都已經很強了」。

基於這樣的體悟，王慶華是「精實管理」的忠實信徒，最為人稱道的是，伸縮護罩投料到產出成品的時間只要30分鐘，而且做到完全「零成品庫存」，「沒庫存」比「有庫存」的出貨速度更快；台灣引興不僅只是台灣的隱形冠軍，其伸縮護罩產量更是全球第一大，把德國、日本、韓國、中國廠商遠遠甩在後頭。

王慶華笑說，透過精實管理建立一套有效系統，生產效率、競爭力提高後，公司前景看好，二代接班意願也會提升，其實是一環扣一環。

除了強化公司體質，接班人教育也得從小做起。王慶華從兒子國中時，就帶他到工廠熟悉產業樣貌，大學暑假也安排至德國合作夥伴的工廠實習，如今兒子大學剛畢業，已經明確表態未來打算接班。

卓永財則說，除了接觸產業環境，他很早就培育孩子的國際觀，慢慢引導出興趣，「接班是自然的事情，不是強迫而來」。（編輯：林孟汝/林淑媛）1080929