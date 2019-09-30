颱風天央行沒放假 增撥金融機構資金達878億

（中央社記者劉姵呈台北30日電）颱風米塔來襲，台北外匯市場休市；不過國際金融市場持續營運，央行今天正常上班，且央行總裁楊金龍一早就坐鎮；為維持資金正常運作，央行辦理金融機構增撥資金已達新台幣878億元。

受颱風米塔來襲影響，台灣今天部分地區宣布停班停課，部分銀行業也暫停營業，台北外匯市場休市。中央銀行指出，由於國際金融市場持續營運，央行仍有正常上班，從事國際金融交易及交割，並緊急提供銀行所需外幣資金；統計今天對國內外匯指定銀行提供外幣資金8.4億美元（折合新台幣約263億元），以維持銀行的正常運作。

另外，為因應部分上班地區銀行仍須辦理跨行匯款業務，以及適逢月底企業發薪與資金調度等需求，央行表示，將處理金融機構增撥跨行清算資金作業，以確保民眾及企業跨行支付交易順利進行，截至今天下午2時止，央行辦理金融機構增撥資金達新台幣878億元。

值得一提的是，央行向中央社記者透露，為確保銀行資金調度一切正常，央行總裁楊金龍與前總裁、現任顧問彭淮南今天依然風雨無阻，坐鎮央行，且跟往常一樣早上9時上班。

儘管隨著颱風愈來愈靠近，傍晚風雨將逐漸增強，央行也表示，全體同仁皆「沒有提早下班」；至於會不會與平常上班日一樣，只待到晚間6時，央行也回應，「不一定，下班時間得看各業務忙碌的情況。」（編輯：黃國倫）1080930