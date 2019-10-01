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經部擴大河川疏濬 目標上看4000萬立方公尺

最新更新：2019/10/01 15:12

（中央社記者廖禹揚台北1日電）為加強河防安全及維持水庫庫容，經濟部水利署今天表示，今年度疏濬目標擴大至4000萬立方公尺，不僅能維持河川通洪量，也可滿足南部公共建設的砂石需求。

水利署去年實際疏濬量達4613萬立方公尺，較目標量3200萬多出1000多萬立方公尺，今年原訂疏濬目標量提高為3595萬立方公尺，但至9月底為止，已疏濬達3781萬立方公尺。

水利署副署長王藝峰對中央社記者表示，考量到今年加強疏濬工作，提前啟動明年度疏濬案，預估今年總疏濬出料可達4000萬立方公尺，明年度目標量暫定為2330萬立方公尺。

王藝峰說明，水利署每年都會配合河川治理計畫辦理疏濬作業，主要是為清除汛期洪水帶來的砂石，擴大水路寬度，會針對颱風後帶來較多泥沙的濁水溪、高屏溪、蘭陽溪、花蓮溪等進行疏濬工作；考量到去年屏東地區疏濬作業偏慢，今年特別加強南部高屏溪流域疏濬，也能為目前在南部地區展開的前瞻計畫等重大工程提供料源。

台灣砂石供應來源包括河川砂石、陸砂、進口砂石及營建廢料，今年初一度發生砂石短缺問題，導致價格走揚，水利署表示，除配合加強辦理疏濬，針對新辦理河川疏濬案，已從往年以多數平均價格標售方式，改為公告固定價格申購方式，有助砂石料源成本穩定。

水利署預估，提前啟動的新疏濬案，10月起可從主要產地高屏溪開始出料，增加市場料源。根據礦務局監測資料，目前全國各區砂石市場供需平衡且價格穩定。（編輯：林孟汝）1081001

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