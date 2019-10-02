陽光能源TDR自11/12日下市 淨值低於股本1/3

（中央社記者潘智義台北2日電）台灣證券交易所表示，陽光能源控股公司公告申報2019年上半年合併財務報告顯示，淨值已低於股本1/3，陽光能源台灣存託憑證（TDR）將自11月12日終止上市。

證交所指出，陽光能源TDR所表彰股票仍於香港交易所上市，所以陽光能源TDR持有人除得在11月11日最後交易日前在集中交易市場賣出外，TDR持有人也可於11月7日前向其存託機構「兆豐國際商業銀行」申請兌回原股持有或兌回原股出售，但投資人應注意買賣外國有價證券風險，如匯率及兌回手續費等。

另外，陽光能源TDR終止上市後，存託機構將依存託契約約定，於香港交易所出售所有剩餘存託股份，並扣除必要費用後，將所得價款返還陽光能源TDR持有人。

至於投資人於11月8日及11月11日買進的陽光能源TDR，因證券交割日已逾最後申請兌回原股持有或出售日，以致未能向存託機構申請兌回原股持有或出售，將由存託機構於陽光能源TDR終止上市後出售存託股份，扣除必要費用後返還所得價款。

陽光能源在台存託機構「兆豐國際商業銀行」及股務代理機構「元大證券」等相關機構，將會持續配合辦理後續TDR持有人服務事宜。（編輯：張均懋）1081002