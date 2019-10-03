精測第3季業績大增64%創新高 第4季拚同期高

精測自結9月合併營收新台幣3.92億元，創歷史單月新高，第3季業績大幅季增64%，也創單季新高。圖為精測參加國際半導體展一隅。中央社記者鍾榮峰攝 108年10月3日

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）中華精測自結9月合併營收新台幣3.92億元，創歷史單月新高，第3季業績大幅季增64%，也創單季新高。法人估精測第4季業績可來到歷史同期新高。

精測自結9月合併營收3.92億元，較8月3.67億元成長6.8%，比去年同期2.7億元大增44.86%。法人指出，精測9月營收創歷年單月新高。

精測自結第3季合併營收11.02億元，較第2季6.7億元大增64.4%。法人表示精測第3季營收創歷年單季新高。

累計今年前9月精測自結合併營收23.78億元，較去年同期25.58億元減少7.01%。

法人指出，第3季開始晶圓代工廠7奈米先進奈米製程測試積極拉貨，此外中國華為（Huawei）旗下晶片設計廠海思（Hisilicon）對於射頻元件和功率放大器等測試的非美商化要求增加，對於台廠晶圓探針卡測試載板和IC測試載板需求提升，也帶動精測第3季業績表現。

精測也跨入5G高頻段毫米波（mmWave）半導體測試領域，可同時提供5G低頻段sub-6GHz及高頻段毫米波的半導體測試介面，切入應用處理器（AP）、功率放大器（PA）、模組、射頻（RF）等晶片測試，提供探針卡產品為主。

法人指出，精測第3季5G相關業績小量挹注，目前5G應用業績占精測整體業績比重約5%，預估明年第1季開始逐步放量。

從客戶端來看，法人表示，精測已切入台系手機晶片大廠5G產品，也與國外晶片大廠合作5G晶片測試，精測也打進中國大陸手機晶片5G測試，目前中國大陸客戶占精測5G業績比重超過5成。

展望第4季營運表現，精測日前表示整體營運不會差，可能較第3季高峰小幅修正。

法人預估，精測第4季業績較第3季小幅下滑在10%以內，預估單季業績有機會逼近新台幣10億元，來到歷史同期新高和單季次高。（編輯：黃國倫）1081003