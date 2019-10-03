全球經濟展望趨黯淡 亞股收盤挫低

（中央社香港3日綜合外電報導）美國就業報告不如預期，令市場對全球最大經濟體美國的憂慮加深，加上世界貿易組織准許華府對歐洲聯盟加徵關稅，引發投資人再度擔憂貿易戰興起，亞洲股市今天大多挫低收黑。

亞股追隨華爾街和歐洲股市昨天再度重挫，美股3大指數連續第2天跌幅超過1%，投資人因此將資金轉向黃金等避險資產，使得黃金價格漲幅一度超過1%。

昨天出爐的ADP全美就業報告顯示，美國企業9月新增的雇用人數低於預期，且8月新增就業人數也大幅下修。此外，先前有報告顯示，美國製造業活動降至2009年金融危機高峰以來最低水準。

AxiTrader亞太市場策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「市場仍在消化（美國製造業）數據走軟的消息，並思考對全球經濟成長的影響，此時卻遭到ADP就業數據下滑重擊。加上美國汽車銷量慘跌，令人更加懷疑美國消費的復原能力。」

就在華府和北京準備在本月召開高層級貿易談判之際，世界貿易組織（WTO）昨天裁定，歐洲聯盟（EU）確實非法補助空中巴士公司（Airbus），因此允許華府對歐盟課徵數十億美元的關稅。此舉為市場再添一筆頭痛難題。

亞洲股市今天幾乎全都重挫。東京股市收盤深跌2.0%，雪梨股市收挫2.2%，威靈頓股市收跌1.2%，新加坡股市收低0.5%，台北股市收跌0.7%，曼谷股市收挫0.18%，馬尼拉、孟買、吉隆坡和雅加達股市也全數收黑。

不過，香港股市收盤上漲0.3%。上海和首爾股市今天因國定假日休市。（譯者：李宛諭/核稿：張正芊）1081003