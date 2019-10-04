第3季營收衝新高 精測早盤股價走堅

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）中華精測今天開盤最高來到866元，漲5.86%，精測第3季大幅季增64%，創歷史單季新高，法人預估第4季業績拚同期新高。

精測早盤衝高後漲幅收斂，來到840元，漲2.69%。

精測自結9月合併營收3.92億元，創歷年單月新高，月增6.8%，比去年同期大增44.86%。

精測自結第3季合併營收11.02億元，創歷年單季新高，較第2季大增64.4%。

精測跨入5G高頻段毫米波（mmWave）半導體測試領域，可同時提供5G低頻段sub-6GHz及高頻段毫米波的半導體測試介面，切入應用處理器（AP）、功率放大器（PA）、模組、射頻（RF）等晶片測試，提供探針卡產品為主。

法人指出，精測第3季5G相關業績小量挹注，目前5G應用業績占精測整體業績比重約5%，預估明年第1季開始逐步放量。

展望第4季營運，精測日前表示整體營運不會差，可能較第3季高峰小幅修正。

法人預估，精測第4季業績較第3季小幅下滑在10%以內，預估單季業績有機會逼近新台幣10億元，來到歷史同期新高和單季次高。（編輯：鄭雪文）1081004