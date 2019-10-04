王品注入新品牌調體質 擬做上下游整合

（中央社記者江明晏台北4日電）王品開出高端牛排品牌The Wang，未來將逐步與26年歷史的「王品牛排」整合，王品台灣執行長李森斌表示，後續品牌發展將有上下游做有效整合等3大策略，明年台灣也將開出3個新品牌。

王品今年4月在上海外灘餐飲一級戰區開出高端牛排品牌The Wang後，近期將品牌複製到台灣，看好台灣高端餐廳勢力崛起，首店正式進駐台中七期商辦地標NTC國家商貿大樓一樓店面，主打高價牛排套餐，客單價約在新台幣2000元，為目前集團客單價最高的品牌，裝潢與設備和前期研究就斥資2500萬元。

王品台灣執行長李森斌表示，The Wang搶攻頂級餐飲市場，目標為提升集團整體服務水平與形象，王品未來發展品牌將有3條路徑，包括上下游做有效整合、集團內部年輕人創意提案，和台灣其他餐飲品牌合作。

The Wang事業處主管經理高長宏指出，2018年台灣餐廳整體營業額新台幣7775億元，其中高檔餐廳就占了5%，市場規模近400億元，消費規模逐年增長，受惠追求新鮮、品味的年輕人助長這波餐飲新風潮，台灣The Wang菜單調整，客單價約在2000元，目標單店月營收挑戰600萬元。

王品牛排已有26年歷史，近期也面臨商圈轉移、競爭者眾等問題，導致來客數下滑，未來The Wang將在台展出4店，目前王品共有13店，未來將進行某種程度的整合，規劃只留下8家商圈狀態、體質較好的王品。以台中這個區塊為例，王品五權店已經閉店，團隊重組後新開出The Wang。

對於未來的展店規劃，高長宏說，3年內希望達到全台4家，在台中開出首店後，預計台北要開出2店、高雄1店，目前都在規劃中，台北首先瞄準信義區。

李森斌指出，台灣今年將不會再開新品牌，明年則推出3個新品牌，聚焦中平價市場，明年台灣既有品牌展店預估20餘家店，目標先穩住腳步，未來平價品牌也會發展外送，目前12mini已經在10月1日推出。（編輯：張均懋）1081004