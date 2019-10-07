5G手機需求熱 散熱族群火紅

（中央社記者韓婷婷台北7日電）5G世代來臨，包括基地台建置及5G手機都為散熱產業帶來龐大的商機，由於下半年新一波手機上市潮啟動，將帶動散熱廠商業績持續暢旺，手機散熱龍頭雙鴻漲停帶動下，類股今天人氣火紅。

5G世代啟動，為科技產業帶來新的變革及新契機，尤其推動散熱產業更成為今年以來備受市場關注的當紅炸子雞。市調機構預估，2020年全球5G手機滲透率可望突破15%，讓手機散熱板（VC）呈現供不應求。

智慧型手機品牌廠持續採用熱管及熱板解散方案，其中三星是導入最積極的，業者預期新世代5G手機將加快熱板滲透率，今年第4季開始，大陸手機品牌廠、三星S11都將陸續推出5G高階機種，包括雙鴻、超眾及泰碩都將是受惠廠商，可望為相關供應鏈營運帶來新一波高峰期。

為了因應手機帶來的新商機，包括雙鴻、超眾及泰碩3大主要供應商均積極展開擴產，積極深耕手機散熱領域的雙鴻目前月產能約在600萬片左右，目標是提高至900萬至1000萬片；泰碩第一階段則是希望拉高到300萬片。

在產業大趨勢，各家業績成長動能強勁下，散熱產業在法人買盤力拱下，雙鴻今天股價強勢開高走高，攻上漲停價223元，再創掛牌來歷史新天價，漲停委買張數高掛5809張，帶動類股漲勢價量齊揚；超眾漲幅超過6%，終場以250元作收，泰碩漲幅也有4.94%，收在99.8元；建準收在38.65元，漲幅5.46%；協禧上漲3.12%，收在18.15元；奇鋐漲幅1.43%，收42.45元；健策收140元，漲幅1.82%。（編輯：趙蔚蘭）1081007