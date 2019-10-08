台商回流 國銀前8月對中小企業放款達成率破7成

（中央社記者劉姵呈台北8日電）金管會公布，截至今年8月底止，國銀對中小企業放款總餘額達新台幣6兆6301億元，較上月底增加317.06億元，今年前8月放款餘額達1921.29億元，目標達成率約71.16%。

金融監督管理委員會銀行局表示，國銀對中小企業今年1至8月放款餘額達新台幣1921.29億元，較去年同期增加1530億元，距離整年度目標2700億元，達成率約71.16%。

因應美中貿易戰帶來的挑戰與衝擊，政府在今年1月推動「歡迎台商回台投資行動方案」，以企業需求為導向，整合土地、水電、人力、稅務及資金等政策措施，積極為台灣的經濟動能注入新的活水，今年以來台商回台投資額累計已達6152億元，預估可持續帶動國銀對中小企業放款餘額。

銀行局也統計，今年8月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為61.26%，占民營企業放款餘額比率為64.10%，分別較上月底的比率減少0.14個百分點及0.05個百分點；另外今年8月底中小企業放款的平均逾期放款比率為0.40%，較上月底減少0.01個百分點。

銀行局副局長莊琇媛也指出，與去年底相比，今年前8月國銀中小企業放款新增金額前3大依序為土地銀行增加471.7億元、國泰世華銀行增加210.01億元與台企銀增加181.09億元。衰退前3大則為台中銀行減少136.73億元、遠東銀行減少38.84億元、星展銀行減少28.54億元。

銀行局表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。（編輯：趙蔚蘭）1081008