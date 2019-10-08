股票型ETF規模1734億 外資占14%無特別集中

（中央社記者劉姵呈台北8日電）金管會今天公布，截至今年9月底，股票型ETF發行規模為新台幣1734億元，債券ETF持續擴大到1兆1433億元。證期局表示，外資持有上市ETF比重僅13.96%，並無特別集中情形。

金融監督管理委員會證券期貨局今天公布國內ETF（指數股票型基金）發行概況，到今年9月底止，股票型ETF發行檔數有62檔，金額新台幣1734億元。另外，到今年9月底止，債券ETF已經成立89檔，金額為1兆1433億元。

金管會要求新發行的債券ETF及股票型ETF，單一投資人比例不得高於總規模50%，滿半年降到30%；舊基金則優先要求今年5月起的半年內，最大的單一投資人比重降5個百分點，一年內降10個百分點。

此外，投資人也關心若股票ETF也要適用分散投資人措施，外資投資是否會受影響；證期局副局長蔡麗玲表示，金管會沒有單獨統計外資投資股票型ETF金額，不過，截至今年9月底止，外資持有上市ETF比重僅13.96%，並沒有特別集中情形。換句話說，應該不至於受分散投資人措施影響。（編輯：張均懋）1081008