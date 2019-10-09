美股大跌 台股恐面臨萬一關卡保衛戰

（中央社記者潘智義台北9日電）受美國制裁中國消息影響，美股道瓊工業指數大跌313.98點，讓昨天才站上11000點「萬一關卡」的台股面臨壓力，今天恐怕難免受到波及。

美國商務部以涉及中國對新疆維吾爾壓迫為由，將8間中企與20個公安機構列入貿易黑名單後，又再宣布，將對負責的中國政府及共產黨官員，採行簽證限制措施，美股應聲大跌。

昨天台股收在11017.31點，上漲82.25點，漲幅0.75%，成交值新台幣1284.47億元。三大法人合計買超94.29億元，其中自營商賣超4.78億元，投信賣超2.4億元，外資及陸資買超101.47億元。

受到產品價量齊跌影響，台塑四寶9月營收1126.91億元，較去年同期減少25.9%，較8月減少6.2%，創下2年4個月新低水準，第3季營收3594.86億元，較去年同期減少20.6%；台塑四寶第3季稅後純益為488.48億元，較去年同期減少36.5%，不過較第2季增加62.7%。

動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科昨天法人說明會公布第3季歸屬母公司淨利22.05億元，季減19.8%，為近3年新低，但第4季DRAM供需可望平穩，預期明年市況一定會好轉。（編輯：楊凱翔）1081009