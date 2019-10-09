監理沙盒又核准一案 基金申贖可同天完成交易

（中央社記者劉姵呈台北9日電）遠銀與好好投資合作的「基金即時互換平台」監理沙盒案才剛通過，金管會主委顧立雄今天又透露，將核准群益證券與群益投信的「基金T+0申贖技術」進入沙盒實驗，投資人當天就可完成基金的申購、贖回。

金融監督管理委員會去年開放金融業與科技業監理沙盒實驗，近期已核准包括凱基銀行與中華電信合作「手機門號辦貸款或信用卡」、國泰人壽與易遊網合作的「旅遊保險一站式服務」、北富銀行與台新銀行合作的「跨行轉帳交易技術」、另外有2家是實驗外籍移工的小額跨境匯款，以及遠東商銀Bankee與好好投資合作的「新型態網路基金交換平台-FundSwap」。

其中，遠銀與好好投資合作的基金即時互換平台，已經進入沙盒實驗，預計將在今年12月中旬後上線；除此之外，顧立雄今天也透露，關於基金交易的創新，金管會也將再核准群益證券與群益投信的「基金T+0申贖技術」進入沙盒實驗。

顧立雄表示，像是現行股票交易都有「T+2」交易制度時間差，基金交易更是「T+5」或「T+6」；他舉例，像是當投資人聽到一個消息後，想要快速的做一個資產配置轉換的時候，就希望交割可以更快速；不過，過去基金買賣等到真正成交都要5、6天後，基金淨值早在這時間前已預先反應了。

顧立雄說，目前群益證券及群益投信是要先以自家實驗，不過基金申贖當天就要成交會產生一些風險，所以據了解，可能會用前一天的淨值來做參考買賣，且因淨值會有漲跌，這部分就會由群益提供「過渡性擔保」，達成投資人可以用「T+0」方式，也就是當天就完成申購或贖回基金。

顧立雄說，近期已經核准申請，不過目前規模還不夠大，但假設實驗確定資訊流沒有問題，以後可以找更多家的業者合作，擴大基金的規模。

顧立雄說，好好投資與群益的這2案，都是屬於經營模式的改變，也是運用區塊鏈技術，但又在沒有完全去中心化的情況下，達到每個節點與流程絲毫無誤差，這些創新都相當值得鼓勵的。（編輯：趙蔚蘭）1081009