王品台灣挑戰百億營收 美食-KY中國業績回穩

（中央社記者江明晏台北9日電）餐飲股陸續公布營收，王品台灣今年營收挑戰百億元，10月兩岸新品牌齊發助攻業績，美食-KY受惠中國業績回穩，9月營收達歷年同期次高，重回年增正向表現。

王品公布9月合併營收新台幣12.4億元，與去年同期比較略減2.79%，在告別7、8月暑假旺季後，台灣事業群表現依舊亮眼，中秋連續假期驅動來客，創下單月營收7.7億元的佳績，為4年來的新高紀錄，年增2.46%，累計1至9月營業額74.4億元，年增5.08%，朝百億元目標邁進；兩岸累計1至9月營收124.3億元，年增0.98%。

展望第4季，王品近期啟動一連串品牌升級，10月以新品牌THE WANG，進軍台灣高價牛排市場，與「王品牛排」分進合擊，擴大客源，預計年底「王品牛排」台南經典店也將以新面貌問世，18年歷史的「西堤牛排」新風貌也將在台北亮相；去年推出的品牌「享鴨」預計在第4季與「青花驕」聯手在板橋拓展新點。

王品指出，大陸事業群新品牌「鵲玥」日前在上海徐家匯太平洋百貨開出首店，儘管王品在中國整體店數較去年同期短少10家，造成營業額下滑，但王品、西堤兩大主力品牌同店銷售（SSS）持續向上，日本料理新品牌舞漁、北島鮨鮮也開始獲利，鵝夫人今年以來營運確實不如以往，主因來自展店過快，導致整體營運績效下滑，近期內部正積極調整策略，部分門店將朝向調整菜色拉升客單價，王品將進一步細分商圈特性，按各店所在商場特性，將部分商場店轉型為新品牌「鵲玥」。

美食-KY公布自結9月合併營收新台幣19.6億元，是歷年同期次高水準；以功能性貨幣計算，年成長約4%，法人分析，在中國市場，9月揮別連續13個月的衰退，重回正成長，儘管門店數仍低於去年同期，但同店營收成長達雙位數。

隨天氣轉涼，第4季邁入烘焙業傳統旺季，法人看好美食-KY持續透過新產品以及行銷宣傳，延續營收成長動能，發揮旺季加乘效果。

在美國市場，9月麵包、蛋糕、飲料等三大類產品都有新品上市，刺激消費者嘗鮮，美食-KY繼加州、德州、華盛頓州之後，將進軍第4個市場奧勒岡州，替北美銷售創造更多成長動能。在台灣，美食-KY再傳捷報，美食外送平台公布「2019年TOP 3類別人氣餐廳」名單，85度C拿下飲料類冠軍。（編輯：張均懋）1081009