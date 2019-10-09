潤寅詐貸逾80億 顧立雄：金檢發現多家銀行缺失

（中央社記者劉姵呈台北9日電）貿易商潤寅實業涉嫌以不實應收帳款向13家銀行詐貸逾新台幣80億元，金管會主委顧立雄今天表示，完成專案金檢後發現銀行在作業風險上有疏失，已要求銀行公會修改自律規範，包括加強照會、發票確認等。

時代力量立委黃國昌今天在立法院財委會質詢時表示，潤寅實業在台灣向10多家銀行詐貸逾新台幣80億元；金融監督管理委員會主委顧立雄表示，檢查局後來有對銀行進行專案金檢。

黃國昌進一步提問，有無掌握最早發現繳息不正常的銀行，金管會檢查局長王儷娟則指出，王道銀行和星展銀行是最早發現潤寅利息繳不出來的銀行。

此外，針對潤寅案最新調查進度，顧立雄會後接受媒體訪問時表示，這分成2部分，首先是專案檢查，目前金管會已完成專案金檢，發現銀行確實有相關作業風險的缺失；再者，對於應收帳款融資，目前金管會已列舉相關事項，請銀行公會修改自律規範來加強，包括照會制度、發票確認等。

顧立雄強調，儘管犯罪行為很難完全防堵，但提出相關規範做因應，仍有作業風險可以改善的空間。

根據金管會提供的資料，銀行公會函報應收帳款融資（承購）業務強化措施有三項建議，包括第一，銀行應掌握賣方的產銷情形、程序與對象；強化照會作業確認買方知悉，審查運送單據以查證交易真實性，並向聯徵中心查詢該筆發票有無重複融資，控管集團風險等徵、授信強化措施。

第二，注意貸放資金流向及還款來源是否異常，發票等交易單據有無異常銷貨退回或折讓，另注意應收帳款與銷售額是否相當等貸後作業強化措施；第三，存款部門及授信部門應建立同步通報機制。

根據金管會先前統計，潤寅詐貸案共有13家債權銀行，其中前7大債權銀行中公股行庫就占了5家，分別是台企銀、王道銀、元大銀、合庫銀、兆豐銀、第一銀及華南銀；其餘的還有玉山銀、陽信銀、安泰銀、星展銀、國泰世華銀與高雄銀。（編輯：林興盟）1081009