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兒福中心基地都更案 住都中心盼打造創新公益性

最新更新：2019/10/16 13:21

（中央社記者吳柏緯台北16日電）信義區兒福中心基地公辦都更案日前公告，國家住都中心今天舉行說明會，吸引不少業者參與，住都中心期望這個都更案能成為具創新與公益性的案例。

國家住宅及都市更新中心今天上午舉行信義區兒福中心B1-1及B1-2基地都市更新案說明會，吸引多家國內知名業者參與。

國家住都中心執行長張溫德指出，信義區兒福中心基地位於忠孝東路5段北側，共計6塊基地，首波推出松信路東西兩處基地，B1-1基地由國家住都中心擔任實施者，公開徵求出資人，採權利變換方式實施；B1-2基地採設定50年地上權方式，公開評選實施者。

張溫德說明，B1-1基地的低樓層空間會規劃幼齡及高齡照護等社福設施，同時呼應地區發展，將設置多元住宅，協助鄰近社區推動都市更新；B1-2基地則由實施者自行提案使用規劃，並納入智慧建築設計、耐震建築需求，作為招商時的最低標準。

他進一步指出，希望這件由住都中心主導的都更案，可以找到最佳團隊，共同打造具創新及公益性的都市更新，為台北市核心地區注入量能，引導周邊老舊街區的更新整合。（編輯：楊玫寧）1081016

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