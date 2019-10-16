中國OLED手機快速成長 台廠拚製程遮罩市場

旭暉應用材料董事長趙勤孝16日在記者會表示，中國大陸手機用有機發光二極體（OLED）面板需求速增，看好OLED面板製程所需精密金屬遮罩市場。中央社記者潘智義攝 108年10月16日

（中央社記者潘智義台北16日電）旭暉應用材料董事長趙勤孝今天表示，中國大陸有機發光二極體（OLED）手機全球市占率將從原本的5%速增至2022年的30%以上，看好OLED面板蒸鍍製程金屬遮罩市場。

趙勤孝在記者會指出，2019年中國大陸本土面板廠生展的手機OLED面板產量為6億片，預估2022年將達10億片，生產手機OLED面板蒸鍍製程必備的金屬遮罩在中國市場由韓、台廠主導，韓廠市占5成多、旭暉占4成多，因此可望受惠中國大陸快速成長的OLED面板市場。

針對中國大陸OLED面板產線，CINNO Research調查，今年有6條6代線，2021年合計將有10條6代OLED面板產線，中國大陸建置OLED產線的面板廠包括京東方、天馬、信維諾、和輝、華星、信利、柔宇。

旭暉應用說明，目前OLED面板產線均採蒸鍍製程，總共有12至14道製程，每一道製程需要一個真空腔體、一個精密金屬遮罩，看好快速成長的中國大陸手機OLED面板市場，旭暉應材是中國大陸唯一具有可同時提供OLED面板蒸鍍製程所需的精密金屬遮罩，以及OLED面板精密洗淨及再生處理服務的廠商。

精密金屬遮罩產品主要為OLED面板有機材料蒸鍍製程使用，需要透過精密金屬遮罩，將有機材料精準及均勻地沉積於基板特定位置，以形成OLED面板必要迴路。

研究機構預估，OLED面板在手機滲透率最快在2020至2021年就會超越液晶面板（LCD），也將帶動在筆記型電腦、平板電腦、電視、虛擬實境（VR）、智慧家居應用滲透率快速提升。

中國大陸OLED面板產業高速發展，京東方除成都6代OLED面板廠已在2017年開始量產外，尚有綿陽、重慶及福州等3座6代OLED面板廠正在建置。天馬在武漢有一座6代OLED面板廠已於2018年正式量產出貨，華星在武漢設有6代OLED面板廠已於2019年中正式量產出貨。

旭暉應材預計以競價拍賣搭配公開申購方式配售，11月下旬掛牌上市，自107年10月開始登錄興櫃，主要從事金屬遮罩製造、面板設備暨其零組件精密洗淨及再生處理服務，其中金屬遮罩主要為應用於OLED面板蒸鍍製程耗材。107年度營收6.36億元，毛利率38%，稅後每股盈餘2.25元；108年上半年營收4.52億元，毛利率44%，稅後每股盈餘1.85元。（編輯：郭萍英）1081016