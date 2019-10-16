開發金前3季獲利年成長26% 總淨值創6年新高

（中央社記者劉姵呈台北16日電）儘管面對美中貿易戰、香港動盪等全球議題影響，開發金今年前3季累計稅後淨利達新台幣106.9億元，較去年同期成長26%，且總經理王銘陽表示，總淨值已攀升至1850億元，創6年來新高。

開發金今天召開今年下半年法說會，總經理王銘陽表示，壽險、銀行、證券、創投與私募股權4大獲利引擎齊步發動，今年前3季各業務獲利貢獻度中，中國人壽累計稅後淨利約占總獲利的31%、凱基證券有26%、凱基銀行24%與中華開發資本則有18%。

此外，王銘陽指出，外資對開發金的持股，也從2017年初的26%，推升至今年10月的27.5%，未來開發金將持續努力增加股東報酬。

中國人壽方面，開發金表示，因長期獲利能力穩健，金融資產評價利益帶動股東權益回升，截至今年9月底，淨值資產比為7.26%，維持充裕的資本水準，今年上半年的資本適足率（RBC ratio）為319%。

針對媒體提問壽險業接軌IFRS17問題，王銘陽指出，中壽已經啟動系統建置導入，做好最佳準備。他強調，IFRS17不是洪水猛獸，對投資人心理和市場有影響，對壽險公司不會有；外界對IFRS17過度反應，且主管機關自2012年起，就開始要求各公司每年進行接軌試算，中壽自2012年到去年的負債試算結果皆顯示「準備金充足」，因此沒有增資的打算。

凱基銀行方面，開發金表示，今年前3季稅後淨利為28.69億元，較去年同期成長15.2%；核心收益成長強勁，金融投資操作表現回穩，放款成長則以中小企業放款增長最快，將持續調整存款結構以控制資金成本。

凱基證券方面，今年前3季稅後淨利為45.5億元，較去年同期成長26%，其中海外事業貢獻佔整體獲利21%；另外凱基投信自去年3月初啟動變革轉型計畫，截至今年9月底，基金管理規模已達1500億元，較2017年底成長1502%。最後，中華開發資本方面，截至今年9月底，私募股權基金資產管理規模已達411億元。（編輯：黃國倫）1081016