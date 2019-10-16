邁向開放銀行第二階段 顧立雄：兩大障礙要跨越

（中央社記者吳佳蓉台北16日電）「開放銀行」（OpenBanking）政策第二階段，預計將開放進行消費者資訊查詢，金管會主委顧立雄坦言，對主管機關來說壓力更大，得先跨越如何挑選第三方服務業者（TSP）及未來責任歸屬兩大障礙。

財金公司、金融總會及銀行公會今天共同舉辦「開放API平台上線啟動記者會」，宣布台灣「開放API平台」正式上線。顧立雄致詞時表示，「開放API平台」啟動，為台灣金融業與TSP業者共同合作邁向金融服務創新的重要里程碑。

顧立雄說，因應國際金融科技潮流，參酌國際經驗及作法，將以自願自律方式，漸進式分階段推動開放銀行，第一階段為「公開資料查詢」、第二階段為「消費者資訊查詢」、第三階段為「交易面資訊」。

顧立雄指出，針對第一階段，目前已完成銀行與TSP業者合作的自律規範、開放API的技術與資安標準，藉由「開放API平台」，讓「公開資料查詢」得以正式運作。

他表示，第二及第三階段因涉及個資保護，已先請銀行公會研擬具體規劃時程等配套措施，並參考英國與澳洲推動情形，再視整體市場運作及使用者接受程度來研擬推動。

會後媒體追問第二階段是否可能在年底前推動，以及外傳銀行開放消費者資訊意願似乎不高，顧立雄回應，目前還沒有接到銀行業不願開放的訊息，至於第二階段何時上路，還是要先觀察走在前面的英國、澳洲的作法，尤其是澳洲監理態度較為審慎，與台灣想法較為接近。

顧立雄也坦言，邁向第二階段，金管會作為主管機關面臨更大壓力，「消費者資訊查詢」功能涉及民眾個資、資安問題，要以什麼標準來挑選的TSP業者，例如須達到怎樣的資安水平才能取得消費者資訊，如果未來個資保護出問題，該找銀行還是TSP業者負責，責任歸屬如何區分，是相當大的監理挑戰。

顧立雄說，在TSP業者的挑選及管理部分，將優先參考澳洲作法。根據掌握，澳洲對TSP業者資安水平的要求與對銀行業的要求相同，預估可能合格業者約12家左右；金管會將吸取澳洲經驗，作為推動下一階段政策作為的參考。（編輯：張良知）1081016