潤寅詐貸案 金管會開罰9家銀行800萬元

（中央社記者劉姵呈台北17日電）潤寅實業涉嫌以不實應收帳款向13家銀行詐貸逾新台幣80億元，金管會今天公布，其中9家銀行有徵授信與存匯作業2大缺失，將開罰800萬元，另4家銀行缺失輕微不開罰。

金融監督管理委員會銀行局今天表示，潤寅實業及其關聯戶於今年6月無預警失聯，造成多家授信往來銀行損失，針對13家銀行辦理潤寅集團授信案所涉缺失，依金融檢查結果將處分其中9家銀行。

銀行局官員表示，遭開罰的9家銀行，合計罰鍰高達800萬元，有徵授信、存匯作業與2大缺失。

首先，沒有有效建立內控制度，有徵授信作業缺失的銀行有台灣企銀、王道銀行，各被罰200萬元；另外3家銀行包括兆豐銀行、元大銀行和星展銀行僅處糾正、未罰鍰。

官員補充，兆豐銀未辦理應收帳款融資，只有徵授信作業面的缺失；星展銀、元大銀都有作應收帳款融資，但評估過程有考慮營收情況、有調整授信額度。因此，金管會認定這3家銀行缺失情節較輕微，額度也有作控管，屬於作業面缺失，僅核處糾正。

此外，未落實確認客戶身分程序及帳戶或交易的持續監控作業，有存匯作業缺失的銀行有華南銀行，開罰150萬元；國泰世華銀行與第一銀行，各開罰100萬元，以及合庫銀行開罰50萬元。

官員表示，剩餘4家銀行包括高雄銀行、安泰銀行、陽信銀行和玉山銀行，因為沒作應收帳款融資，且金額小、缺失輕微，僅函請銀行作行政導正及改善，並未開罰。

金管會指出，銀行辦理應收帳款融資業務，有助於廠商及企業營運資金週轉運用，對於銀行而言，也屬資金用途與還款來源明確的授信，希望銀行透過這次經驗，精進銀行徵信、授信與貸後管理上制度面與銀行執行面的專業效能，健全銀行業務經營。（編輯：張良知）1081017