北市籲中央修改囤房稅 財部：需考量各縣市差異

（中央社記者吳佳蓉台北17日電）對台北市建議限縮全國自住房屋至1戶且調降稅率，並拉高非自住房屋最高稅率區間至4.8%。財政部回應，尊重北市意見，不過，考量各縣市發展情形不同，原則上希望地方政府先利用現行機制做調整。

根據「房屋稅條例」，住家用房屋分為多項，其中包括「自住用」及「非自住」，自住房屋全國僅限3戶，稅率1.2%，持有3戶以上視為非自住房屋，稅率區間為1.5%至3.6%，又稱囤房稅，各地方政府可視需求，自行決定是否根據持有戶數訂定差別稅率。

根據台北市財政局說明，北市建議中央修法，不再區分自住及非自住房屋，進而，改為全國單一且自住房屋稅率0.6%，除此之外的第1戶房屋稅率1.2%，第2戶及第3戶1.5%至2.4%，第4戶及第5戶2.4%至3.6%，至於持有第6戶以上建議稅率4.8%。

對此，財政部賦稅署官員向中央社記者表示，尊重台北市意見，但在還沒完整了解其建議內容前，不便評論；不過，考量各縣市發展情形各異，原則上希望地方政府能視各自需求，充分在法規授權範圍內，以現行機制進行調整，如稅基折減或是設定累進非自住房屋稅率區間。

賦稅署官員進一步表示，房屋稅要繳多少，是由稅基乘上稅率決定，其中稅率是由中央訂定，但財政部一次要看的是22個地方政府的需求，沒辦法只顧單一縣市，有些縣市高度發展，房價偏高，但有些縣市卻正在發展建設，因應一方做調整就可能不符合另一方需求。

賦稅署官員指出，現行針對非自住房屋已設有囤房稅機制，地方政府可在1.5%至3.6%區間內，自行訂定差別稅率，最高稅率3.6%也已比自住房屋稅率1.2%高出3倍，應已適當；在稅率適當情況下，地方政府可先在法律授權範圍內，由稅基部分進行調整來減輕稅負。

另一方面，針對時代力量立委黃國昌先前提出「房屋稅條例部分條文修正草案」，要求將全國單一自住房屋稅率由現行1.2%降為1%，並由母法訂定「囤房稅」累進稅率，在自住房屋3戶以外，持有第4戶以上的非自住房屋，改採累進稅率課徵。

賦稅署官員說，修正草案目前已排入立法院程序委員會，等未來排入議程，會再適時進行說明，目前仍正在持續搜集地方政府及各界意見。（編輯：林興盟）1081017