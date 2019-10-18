平板電腦教育市場轉弱 出貨量恐逐年衰退

（中央社記者潘智義台北18日電）電子產業研究機構DIGITIMES Research今天指出，由於品牌平板電腦換機需求減緩，且平板電腦教育市場也轉弱，2024年前全球整體平板電腦出貨量恐將逐年下滑。

DIGITIMES Research分析師郭宜玲表示，最大平板電腦品牌蘋果（Apple）iPad系列，恐因入門款iPad降價效應轉弱，及iPad軟硬體未來恐不再積極更新，2020年全球平板電腦出貨量難守1.3億台門檻。2020年後，全球平板電腦將轉為剛性需求市場，出貨量年減幅將在2%至3%間，至2024年出貨量力守1.2億台。

郭宜玲指出，2020年白牌平板電腦出貨將續弱，主因業者多以小尺寸平板為主力，易受大螢幕手機衝擊與亞馬遜（Amazon）低價品牌平板影響，且白牌平板電腦業者也轉接其他產品與客製化平板訂單，預料白牌業者恐逐漸淡出市場。

另一方面，對於平板電腦在教育市場的衰退現象，元太科技指出，雖然媒體報導，法國限制幼兒園、小學、初中生使用智慧手機、平板電腦，澳洲也極力為學生找回紙本書，但數位教育需要載具，相對平板電腦，電子紙閱讀器無背光模組，也無有害藍光，長時間閱讀較不易造成眼睛疲勞，反而是目前能帶進校園的利基點。

因此，元太認為，平板電腦在教育市場的受限，或許是電子紙閱讀器分食平板電腦教育市場的機會。（編輯：蘇志宗）1081018