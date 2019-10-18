純網銀董事名單 顧立雄證實3家都過關

（中央社記者吳佳蓉台北18日電）對於純網銀董事人選卡關問題，金管會主委顧立雄今天回應，已收到3家純網銀最新董事名單，應該沒有問題，回函後，業者就可召開發起人會議。

金管會要求純網銀董事、監察人派任須適用「金金分離」原則，傳出有銀行股東反彈，揚言撤資。金管會日前也表達會找純網銀設立團隊與股東溝通討論。

顧立雄今天出席「金融科技趨勢研討會」，會後媒體追問，除監理面向，現階段純網銀最大問題在於連首次董事會召開都卡關。對此，顧立雄回應，大家關切在「金金分離」政策下董事人選如何產出，就這塊已經找3家純網銀業者談過，最新提出人選已報過來了，沒有太大問題，之後會發函給業者說明，業者就可召開相關發起人會議。

知情人士表示，例如將來銀行提出的新一批董事名單，包括兆豐金控總經理胡光華、金控副總林瑞雲、金控財務會計協理李靜怡及投資處處長陳碧天，皆由金控端派任，沒有「金金分離」、利益衝突問題。

在研討會上，顧立雄致詞時表示，未來將從7大面向加強純網銀監理，包括流動性風險管理、信用風險管理、作業風險管理、信譽風險管理、落實公司治理、維持金融市場競爭秩序、消費者保護等。（編輯：黃國倫）1081018