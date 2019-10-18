台杉發布白皮書 針對企業創投提出3個十法則

（中央社記者潘姿羽台北18日電）國家級投資公司台杉今天發布「產業新創投資白皮書」，強調新興科技快速發展之下，台灣有愈來愈多公司感受到內部創新不足以因應外在變化，此時企業創投就是一大利器，建議應秉持3個「10」的法則來經營。

台杉表示，企業以成立企業創投（Cooperative Venture Capital, CVC）或透過投資部門，從外部尋找可投資或併購的新創公司，已經是國際趨勢。

台杉於白皮書內指出，儘管台灣創新創業風氣相當熱絡，與國際相比，台灣的新創投資個案交易規模仍不及全球平均水準，且投資集中於少數企業，多數企業對於新創投資還是較為陌生，也較少成立專職投資團隊評估新創投資。

白皮書因而提出「10年發展」、「10年投入」、「10%投資」3大建言，其中，「10年發展」是企業領導人與董事會應將眼光放遠至未來10年以上發展，將新創投資列入企業發展的工作計畫之一，擬定中長期策略目標並依序執行；內部應積極培訓新創投資人才、建置團隊，並由最高領導人領軍，定期審視目標及進度。

「10年投入」指企業須認知新創投資是長期承諾，要有耐心學習、摸索及歷練，抱持至少投入10年的決心，才能有正向循環，不因景氣興衰或公司財務波動就縮編或驟然停止投資。

最後的「10%投資」，台杉說明，內部創新與外部創新應該同時並行，初期每年至少撥出10%的研發經費或盈餘投資新創，待投資人才及組織成熟，就能投入資金成立企業創投，投資金額可視企業自身的財務狀況而定，但必須是長期投資。

產業新創投資白皮書指出，企業創投在國際行之有年，不過，近十年來，國際企業新創投資的腳步更趨積極，愈來愈多企業成立新創投資部門或公司，幾乎每一個星期，就有一家新的企業創投成立。

值得注意的是，2018年全球活躍的企業創投（該年度至少參與1件投資案）家數達1672家，美國占36%，亞洲占比接近34%；多數活躍的CVC分布在美國、亞洲和歐洲，但亞洲占比從2014年起快速攀升，遠遠超越歐洲、直追美國，其中，中國投資力道更是不亞於歐美，相較之下，台灣的觀念制度尚待建立。（編輯：郭萍英）1081018