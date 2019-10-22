美律法說會25日登場 外資保守看第4季

（中央社記者江明晏台北22日電）美律將在25日舉行法說會，日系外資出具報告指出，市場對美律今年第4季的展望似乎過高，維持中性評等與目標價168元，但仍看好美律真無線藍牙耳機（TWS）明年動能。

電聲元件大廠美律將在10月25日舉行法人說明會，預計報告第3季業績並提供第4季展望。

美律日前表示，由於客戶提前拉貨，第3季傳統旺季恐不旺，營收估僅持平第2季，但由於iPhone平價策略奏效，銷售反應有望激勵第4季訂單，美律雖仍對整體營運保守看待，不過對娛樂產品看法樂觀。

然而，日系外資認為，市場對美律今年下半年的預期似乎過高，供應鏈調查顯示，由於第4季耶誕節熱銷旺季，產品處於過渡期，耳機業務的需求將緩慢持續到第4季度，而市場對第4季度預期有19%的銷售季度成長，日系外資認為過高，推估只有9%，維持美律的中性評等，目標價168元。

日系外資認為，iPhone的潛在需求可能會改善，預估第4季揚聲器銷量季度江成長20%至30%，以及從合資公司蘇州美特認列的業外貢獻將轉正，另一方面，根據供應鏈調查顯示，耳機業務最多預估持平，導致第4季營收季增幅度可能只有5%到10%。

但日系外資仍看好美律2020年耳機產品線，尤其是TWS的動能，以及明年下半年新iPhone的潛在規格升級和訂單分配變化。（編輯：楊凱翔）1081022