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首頁 / 產經

納智捷URX新款休旅車預計12月上市

最新更新：2019/10/22 19:05

（中央社記者韓婷婷台北22日電）裕隆集團旗下，國產唯一自主品牌納智捷（LUXGEN）預計今年12月將推出重量級新車5+2休旅URX，今天宣布預售價新台幣85.8萬元起，頂規7人旗艦款則破百萬元。

納智捷今年已推出LUXGEN S5 GT/GT225四門轎跑，唯銷售成績不佳，累計今年前8月品牌銷售量僅3059輛，相較去年同期大幅縮水6成；裕隆今年上半年認列相關車型的技術成本及模具評估減損金額高達將近50億元，拖累裕隆今年上半年稅後淨損1.74億元，是裕隆由盈轉虧主因。

納智捷新全新一代5+X車款URX，以訴求多元跨界、一車多用、三代共乘的實用機能獲得高度關注，同時新車的銷售表現也被外界視為是否成為「末代車款」的重要評估關鍵。納智捷今年預估年銷售目標1.2至1.5萬台。

納智捷今天舉辦「LUXGEN IDEA TAIWAN 設計沙龍」活動，傳遞台灣設計的創意韌性與跨界價值。總經理蔡文榮並於會中公布預售價，URX預售價85.8萬起，可享有豪華進口車才有的ARD擴增實境抬頭顯示系統；URX ADAS智駕款90.8萬元，是同級距、同價位唯一配備ADAS先進駕駛輔助系統。即日起展開預售及全台巡迴的鑑賞會，並推出「限時早鳥優惠」方案。（編輯：趙蔚蘭）1081022

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