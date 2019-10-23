直擊蒙娜麗莎VR版 王雪紅：顯現台灣創造力[影]

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（中央社記者江明晏台北23日電）宏達電與法國羅浮宮攜手合作，推出 「蒙娜麗莎：越界視野」VR作品，宏達電董事長王雪紅也親赴巴黎羅浮宮參加開展活動，她表示，VR、 AR 、AI、5G、區塊鏈這些科技的融合，一定要結合人文，才能釋放夢想。

今年適逢文藝復興巨擘達文西逝世500周年，宏達電與法國羅浮宮合作的「蒙娜麗莎：越界視野」VR作品，將於24日展出，這是羅浮宮及達文西名作「蒙娜麗莎」史上第一個虛擬實境（VR）內容。

王雪紅也親赴巴黎羅浮宮，參加開展相關活動，並在訪談中表達未來虛擬實境的可能性。

王雪紅讚許，這件事情代表台灣人的創造力，也代表宏達電虛擬實境走進文化、走進歷史，可以把藝術表現得這麼好。透過虛擬實境進入畫作，觀賞者好像進入了達文西的思想，更能了解為什麼達文西能夠畫出這樣的女性美。

對於VR、 擴增實境（AR）、人工智慧（AI）、5G還有區塊鏈，王雪紅表示，這些科技的融合一定要跟人文一起，才能釋放很多的夢想，不只虛擬實境，還對很多的創造者、藝術家來說，都是一個非常重要的媒介。（編輯：楊凱翔）1081023