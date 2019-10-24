泰碩前3季每股盈餘2.46元 年增1.3倍

（中央社記者韓婷婷台北24日電）散熱模組廠泰碩公告9月自結損益，單月稅後盈餘新台幣3100萬元，每股稅後盈餘（EPS）為0.36元；累計前3季稅後盈餘2.13億元，年增175%，EPS達2.46元，年增130%。

泰碩因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，應主管機關要求公布自結獲利。泰碩9月營收4.55億元，續創歷史新高紀錄，月增5.37%，年增31.5%；單月稅前盈餘4800萬元，年成長54.84%，稅後盈餘3100萬元，年成長19.23%，每股盈餘0.36元。

泰碩第3季合併營收12.97億元，季增24.23%，單季稅後盈餘1億元，季增64.72%，每股盈餘1.15元；累計前3季合併營收32.72億元，年成長32.2%，稅前及稅後盈餘分別為3億元及2.13億元，年增率分別達240.91%及176.62%，每股盈餘為2.46元，年增130%。

展望第4季，受惠於手機熱管及熱板成長動能強勁，泰碩看好第4季營運將挑戰歷史高峰，其中來自韓系廠商旗艦機種的熱板（VC）將從11月進入量產出貨，配合新產能陸續開出，有機會推升營運走升；至於來自中興的5G基地台散熱模組，則維持平穩出貨。（編輯：張良知）1081024