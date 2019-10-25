弘裕出售東莞廠 力拚今年損益兩平

（中央社記者潘羿菁台北25日電）布廠弘裕今年度拚損益兩平，公司決議處分東莞廠，預計將帶來新台幣5576萬元處分利益，弘裕今天表示，受到客戶轉移產地影響，東莞廠效益不如以往才會決定處分，最快今年底認列收益。

弘裕今年上半年稅後虧損781萬元，較去年同期稅後獲利7025萬元，由盈轉虧，每股稅後虧損0.06元，法人預期，若今年底認列東莞廠處分利益，將讓公司今年度有望轉虧為盈。

弘裕表示，過去東莞廠配合台商在當地建置後加工產能，主要做布料貼合業務，不過近年來下游客戶逐漸轉移生產基地，轉往東南亞移動，讓東莞廠營運受影響，該廠興盛期一年營收約新台幣2至3億元，如今已掉到幾千萬元，甚至是幾百萬元，隨著客戶外遷，東莞廠當初設立效益不存在，因此決議處分。

東莞廠股權交易金額為人民幣2236萬元，處分利益約5576萬元，以弘裕發行股數1.29億元計算，貢獻每股盈餘約0.4元。

雖然處分東莞廠，不過弘裕在中國江西新增產能，目前在九江已取得土地，第一期將投入人民幣1.15億元建置工廠，進駐500台織布機，有望在2021年第1季量產，定位為搶攻中國內需市場，屆時有望成為弘裕新成長動能。

值得注意的是，弘裕這兩年啟動轉型計畫，將從胚布廠往下延伸至染整業務，日前在台灣與中國分別併購染整廠，目前還在整頓階段，公司期盼兩廠可以在明年陸續投產，加強弘裕在成品布料布局，增加營業毛利，衝刺質與量提升。（編輯：楊凱翔）1081025