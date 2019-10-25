新普：第4季旺季效應持續 明年全產品線續成長

（中央社記者韓婷婷台北25日電）電池大廠新普今年受惠全產品線穩定成長，營運持續繳出亮眼成績，展望後勢，營運動能不減。董事長宋福祥今天表示，第4季看來動能延續，明年全產品線也都有機會成長。

新普下半年進入產業旺季，9月單月及第3季營收創新高，法人看好新普第3季獲利表現將隨著營收創下歷史新高。

展望後勢，宋福祥表示，目前看來第4季營運旺季效應持續，動能不減，不過12月變數較多。整體而言，各個領域的產品線均成長。近來積極布局的電動自行車、工業用等非IT產業電池成效陸續發揮，產業動能不錯，逐步拉高比重，有助整體毛利率持續正向發展。

宋福祥指出，儘管筆電產業已進入成熟期，但預估新普明年筆記型電腦電池事業規模還有機會成長，目前持續擴大市占率中，明年度包括IT及非IT全產品線都會成長，如果沒有意外，整體營運持續成長態勢不變。

美系外資日前出具新普報告，給予「優於大盤」評等，目標價340元，看好新普成功跨入非消費性電子領域，是電動車、資料中心市場成長的主要受益者。

美系外資指出，新普成功跨入非消費性電子領域，看好公司成功地將產品多樣化，範圍擴及數據中心和電動自行車，並看好新普在IT產品中的強大實力，能駕馭高通用性的電動自行車和數據中心，並利用技術領先地位，具有競爭力的成本結構以及與OEM的緊密聯繫來獲得IT產品的市占率，預計新普在2019年至2021年度的複合年成長率將達到15%。（編輯：楊玫寧）1081025