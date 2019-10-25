華邦電第3季獲利季增27.9% 每股賺0.15元

（中央社記者張建中新竹25日電）記憶體製造廠華邦電第3季歸屬母公司淨利新台幣5.91億元，季增27.9%，為今年獲利新高，每股純益0.15元。

隨著時序步入傳統旺季，客戶需求升溫，華邦電第3季營收攀高至134.2億元，季增11.7%；其中，快閃記憶體（Flash）業績季增16.4%，成長幅度最大。

華邦電第3季邏輯產品業績成長15%，動態隨機存取記憶體（DRAM）產品業績僅成長5%，表現低於整體營運平均水準。

華邦電第3季毛利率26.49%，較第2季小幅拉升0.22個百分點，歸屬母公司淨利5.91億元，季增27.9%，為今年獲利新高，只是仍較去年同期減少79%，每股純益0.15元。

華邦電前3季歸屬母公司淨利14.68億元，年減77.6%，每股純益0.37元。華邦電董事會今天核准11.88億元資本預算，將用以擴充產能、提升先進製程生產能力及研發資本預算，預計第4季起陸續投資。

受惠中國標案市場持續升溫，華邦電旗下微控制器（MCU）廠新唐第3季營收攀高至29.43億元，季增13.9%，並創歷史新高紀錄。

只因營業費用與所得稅費用增加，及業外收益縮水影響，新唐第3季獲利不增反減，稅後淨利1.75億元，季減4.3%，每股純益0.85元；新唐前3季稅後淨利3.9億元，年減近3成，每股純益1.88元。（編輯：黃國倫）1081025