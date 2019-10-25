回應商總建言 經長透露還有1500億元資金待回流

（中央社記者蔡芃敏台北25日電）總統蔡英文今天接見商總代表，商總理事長賴正鎰表示，已當面向總統提出多項建言，得到總統及經濟部長沈榮津正面回應。沈榮津並指出，陸續還有新台幣1577億元投資準備回台。

中華民國全國商業總會今天舉辦「2019年台灣服務業發展政策建言發表」記者會，賴正鎰表示，蔡總統今天早上在總統府接見商總今年度優良商人獎47位得主。

賴正鎰轉述，商總代表當面向蔡總統提出多項建言，都得到蔡總統及沈榮津正面回應。

商總建議境外資金回台給予更優惠稅率吸引10兆元資金回台，以及在香港反送中之際，台灣應鬆綁法令，吸引香港資金來台，讓台灣成為亞太金融中心。沈榮津會中回應，政府早已在運作，並透露有香港操作金融的團隊，已將整個團隊轉移至台灣，這些人也會希望吸引更多資金來台。

賴正鎰轉述，沈榮津會中指出，台商回台投資金額高達6223億元，經濟部掌握後續還有1577億元投資準備回台。經濟部設置「投資台灣事務所」單一窗口，台商只要把資金準備好，其他的行政程序與輔導投資都會由經濟部來負責完成，而經濟部下週也會與財政部召開說明會，強調會好好運用資金，讓台灣再旺20年。

商總建議政府每年投入200億元扶植AI產業，讓台灣成為全球AI王國。沈榮津指出，政府很重視雲端、大數據，會先將AI產業化，再將AI導入軟硬體運用，便可轉移至各產業。此外，微軟、Google等外商也紛紛來台設立AI研發中心，麥金塔也來台考察擬設立研發部門，顯見台灣已被重新定位為全球高階AI資訊中心。（編輯：趙蔚蘭）1081025