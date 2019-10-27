法人：系統性風險降 台股可偏多視之

（中央社記者韓婷婷台北27日電）台股上周五（25）收在11296.12點，周線上漲115.9點，周線連2紅，展望下周，法人表示，進入10月，許多不確定性逐步消除，系統性風險降，台股多頭格局不變可偏多視之。

受到多頭氣勢推升，25日台股早盤續創29年半來新高，但另一方面，隨著指數來到歷史高點以及短線漲多壓力下，大盤拉回整理，終場下跌24.02點，收在11296.12點，成交值為新台幣1293.26億元，周線連2紅。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，隨大盤走高，各類股皆有表現機會，但電子股居盤面重心的結構未變，類股成交比重自5月低檔的61.8%回升至目前的73%；台股沿5日均線上攻的多頭格局持續中，量價配合得宜，目前並無轉弱跡象。

就次產業而言，半導體、5G相關、蘋概股為電子類領漲族群；傳產股則以運動休閒概念、內需與資產營建的表現較為整齊。

廖哲宏表示，從景氣循環角度來看，目前處於落底階段，股價本為領先指標，在貿易戰影響日漸消減的前提下，市場提前布局明年成長性是推升波段行情的原因之一。而重要產業資本支出增溫、展望正向及明年總體面可望回升的預期下，料也將成為支撐台股的關鍵因素。

日盛上選基金經理人陳奕豪認為，進入10月，許多不確定性逐步消除，iPhone與華為新機的銷售，初步看皆略好於預期，因此就不用過度擔憂智慧型手機受貿易戰的衝擊；聯準會（Fed）的降息態度仍是一致，市場並未有較過度的反應。

陳奕豪預估未來有2個重要關鍵，中國十一後的總體與指數變化是其一，其二是電子法說對第4季與第1季的整體看法。以目前來看兩者風險都不大，系統性風險大降，10月法說會後對盤勢可偏多視之。

陳奕豪指出，貿易戰只要關稅議題不要再進一步提高，實質影響已大幅降低，尤其產地移轉、去美化的國產替代都已經歷半年到一年調整，所以不應過度擔憂，半導體相關有機會在第4季後開始進入2020年5G需求的成長期，擺脫過去幾季因為需求不佳、或是因為貿易戰，所做的存貨調整，因此預估第4季的法說對未來看法至關重要，也是牽引第4季行情的關鍵。

在籌碼面，廖哲宏表示，觀察8月26日至10月24日，加權指數波段上揚9.3%，其間融資餘額增加8.1%，顯示散戶並未大幅進場；從外資買賣超狀況來看，2018年外資於集中市場賣超3549億元、2019年至今買超1023億元，累計貿易戰至今，外資仍是賣超；若假設總經面可能落底、貿易戰趨向和緩，目前籌碼面的發展仍屬平順。

在題材面，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，年初至今，題材沒有改變 ，5G相關、去美化、運動休閒及ASIC等，在iPhone 11銷售優於預期的前提下，可留意蘋概股的表現。（編輯：趙蔚蘭）1081027