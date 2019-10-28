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台灣夏普擬提高對震旦電信持股 納入子公司

最新更新：2019/10/28 10:53

（中央社記者鍾榮峰台北28日電）鴻海轉投資夏普（Sharp）決定台灣夏普子公司提高對台灣震旦電信（Aurora Telecom）持股比重，並將台灣震旦電信納入台灣夏普的子公司，擴大台灣市場銷售面。

夏普日前公告，將透過台灣夏普子公司STE（Sharp（Taiwan） Electronics Corporation），提高對台灣震旦電信的持股比重，台灣夏普子公司將獲得指名台灣震旦電信超過半數董事的權利，藉此台灣震旦電信將成為台灣夏普的子公司。

台灣夏普將砸下新台幣9296萬元再取得台灣震旦電信股權，持股比重將提高到40.09%，將成為台灣震旦電信最大股東，暫定今年12月完成作業。

夏普指出，此舉是為了擴大在台灣市場的銷售，之前台灣夏普子公司持有台灣震旦電信33%股權，震旦電信在台灣擁有119家手機銷售門市，透過震旦電信門市強化銷售夏普產品。

根據夏普公告，台灣震旦電信成立於2006年3月28日，資本額約新台幣3.87億元，目前震旦行股份有限公司持股34%，台灣夏普持股33%，寶鑫國際投資股份有限公司持股33%。而寶鑫國際投資為鴻海100%持股公司。目前台灣震旦電信一名董事由台灣夏普派任。

震旦電信去年營收約新台幣16.25億元，較2017年減少10.8%，去年營業損失新台幣2431萬元，較2017年營業利益8857萬元轉虧，去年淨損約2499萬元，較2017年獲利9122萬元轉虧。（編輯：蘇志宗）1081028

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