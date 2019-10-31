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劉德音：半導體依賴穩定電力與水力 盼政府支持

最新更新：2019/10/31 16:41
台灣半導體產業協會31日在新竹國賓大飯店舉行年會，台灣半導體產業協會理事長暨台積電董事長劉德音表示，現今的半導體產業進展不再以線寬、尺寸衡量，應以邏輯密度或運算能力作為進步指標。中央社記者張建中攝　108年10月31日
台灣半導體產業協會31日在新竹國賓大飯店舉行年會，台灣半導體產業協會理事長暨台積電董事長劉德音表示，現今的半導體產業進展不再以線寬、尺寸衡量，應以邏輯密度或運算能力作為進步指標。中央社記者張建中攝　108年10月31日

（中央社記者張建中新竹31日電）台灣半導體產業協會理事長暨台積電董事長劉德音今天表示，半導體製造業需要土地，對穩定電力與水力供給依賴很深，希望政府能更多支持。

台灣半導體產業協會今天舉行年會，劉德音致詞時說，台灣半導體仍是全球產業鏈中的中流砥柱，持續製造第一、封裝測試第一、IC設計第二的佳績。

不過劉德音也指出，台灣半導體產業也要面對資源挑戰，尤其半導體製造業需要土地，對穩定電力與水力供給依賴很深，希望政府能更多支持，在這塊土地發展綠色製造，兼顧產業與環境的永續發展。

根據台灣半導體產業協會統計，2018年台灣半導體產值達新台幣2.6兆元，今年預估應該可以逆勢成長。

劉德音表示，過去幾十年來科技發展日新月異，各種創新想法被一一實現，智慧手機、社群媒體、雲端服務及大數據等，每個科技發展都已對社會產生重大影響，改變人類生活型態。

隨著半導體快速發展，劉德音說，各種創新應用將更深入人類生活各個層面，在周邊無所不在，尤其在各界特別期待的物聯網時代，可以期待人工智慧與5G帶來的種種應用，將為半導體開創無限的機會。

劉德音表示，現今的半導體產業進步不只是製程微縮而已，已經發展到3D IC、雲端設計，也跟客戶共同做架構創新。他說，半導體產業進展不再以線寬、尺寸衡量，而是應以邏輯密度或運算能力作為進步指標。

劉德音表示，繼續加強研發動能，掌握關鍵技術，建立整體產業鏈，包括IC設計、製造、封裝測試、元件及材料等，成為全球重要科技夥伴地位，是台灣半導體產業共同目標。（編輯：張良知）1081031

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